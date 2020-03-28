Петросян и Брухунова раскрыли подробности медового месяца в Дубае

Москва, 28 марта. Российский юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова отправились в романтическое путешествие и недавно вернулись из ОАЭ. Молодожены поделились десятками фотографий с отдыха в личных профилях в социальной сети Instagram.

Петросян с Брухуновой отправились в путешествие на медовый месяц. Татьяна призналась, что мечтала давно об отдыхе. Евгений Петросян регулярно делился со своими подписчиками впечатлениями. По словам юмориста, поездка на верблюде стала для него одним из самых запоминающихся событий. Бурхунова, в свою очередь, приоткрыла завесу романтической стороны отношений пары. В разделе stories в Instagram она, к примеру, опубликовала, как бросает лепестки роз в заполненную ванную, намекая на приятное продолжение вечера.

Евгений Петросян во время медового месяца исполнил мечту своей жены и организовал прогулку по знаменитому парку цветов в Дубае. Юморист и его молодая спутница наслаждались морем и солнцем, публикуя пикантные снимки.

Татьяна опубликовала снимок в купальнике с кошечкой. А Петросян поделился с фолловерами фотографией, на которой он запечатлен с обнаженным торсом.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян обвинил бывшую жену Елену Степаненко в присвоении совместно нажитого имущества, в частности, статуэтки козлика стоимостью около 200 тысяч рублей. Пропажу юморист заметил совершенно случайно. Ему на глаза попалось недавнее фото Степаненко с певицей Ольгой Бузовой. Дорогая фигурка стояла на заднем плане снимка.

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году. Сейчас известные юмористы занимаются разделом полуторамиллиардного имущества.