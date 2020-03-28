Врач Егорова назвала простой рецепт изготовления дезинфектора на дому

Москва, 28 марта. Дезинфицирующие средства от коронавируса можно изготовить в домашних условиях. Эффективное средство противодействия распространению инфекции имеет очень простой рецепт. Об этом сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Во время эпидемии люди стали гораздо внимательные относиться к собственному здоровью. Граждане России предпринимают различные меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом и не допустить его распространения. Иногда бывает сложно найти в продаже специальные дезинфекторы, поэтому их можно изготовить самостоятельно. Одним из рецептов такого средства является смешанная с шампунем водка в пропорции один к одному. Отмечается, что шампунь можно заменить 72% хозяйственным мылом.

«Раньше операционные мыли этим мылом», — рассказала врач.

Кроме того, для дезинфекции рук и поверхностей подойдут влажные салфетки. Медик заявила, что они уничтожают практически все бактерии, передает «Слово и Дело».

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в начале этого года в Китае. Очаг инфекции был выявлен в городе Ухань. На данный момент в Поднебесной уменьшается количество зараженных. Наиболее сложная ситуация сложилась в странах Евросоюза и США. В Италии количество смертей от новой китайской инфекции достигло 9134 человек, что значительно превышает смертность в самом Китае.

В России для нераспространения инфекции предпринят ряд ограничительных мер. Власти закрыли фитнес-клубы, торговые центры, магазины. С 28 марта в стране объявлена выходная неделя с сохранением заработной платы.