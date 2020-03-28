В Китае впервые не выявили случаев передачи COVID-19 внутри страны

Пекин, 28 марта. Новых случаев передачи коронавирусной инфекции внутри Китая за последние сутки не выявлено, об этом сообщило People's Daily China со ссылкой на власти КНР.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, за минувшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Однако все случаи ― завозные, случаев распространения инфекции внутри страны не выявлено.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Италия стала одним из очагов коронавируса. По данным на 28 марта, число зараженных достигло 86 тысяч, погибло более 9 тысяч человек.