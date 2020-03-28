В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней коронавирус сохраняет жизнеспособность

Москва, 28 марта. Коронавирус SARS-CoV-2 может быть жизнеспособен в течение трех суток и даже более. Об этом сообщается в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

Жизнеспособность коронавируса нового типа зависит от температурных условий и уровня влажности.

«Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до трех суток и более», — отмечается в рекомендациях.

По данным Роспотребнадзора, часть людей переносит пневмонию COVID-19 в легкой или стертой форме. Опасность заключается в том, что именно они чаще всего становятся переносчиками коронавируса, заражая им других.

Надзорное ведомство призывает россиян сократить перемещения и ограничить контакты с людьми. В целях профилактики специалисты рекомендуют чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с использованием обеззараживающих средств. Кроме того, необходимо дезинфицировать упаковку продуктов после их покупки в магазине.

По последним данным, в России зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусом, 49 пациентов выздоровели. Жертвами ранее неизвестной формы пневмонии стали четыре человека. В общемировом масштабе известно о более чем полумиллионе заражений COVID-19.