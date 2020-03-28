РИА Новости сообщило о возможном ограничении передвижения по России

Москва, 28 марта. Правительство России рассматривает возможность ограничения передвижения в связи с ситуацией с коронавирусом. По словам источника РИА Новости, кабмин также задумывается о приостановке авиа- и железнодорожных перевозок пассажиров.

При этом в пресс-службе правительства эти сведения ни опровергли, ни подтвердили, указал НСН.

Ранее в субботу стало известно, что число заболевших коронавирусной инфекцией в России возросло на 228 человек. Таким образом в стране болеют 1264 человека.

Российские власти предприняли ряд мер по недопущению распространения инфекции в стране. В частности, запрещены массовые мероприятия, концерты и показ спектаклей. Более того, глава государства подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат, напомнила Deita.ru.

В Новосибирске зарегистрировали ранее новую тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции. Отмечается, что у тестов очень высокая чувствительность. Результат можно получить в течение 90 минут.