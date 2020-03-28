Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. С 28 марта по всей стране закрылись общественные места.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. В российских регионах 28 марта закрылись кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых субъектах ограничена работа общественного транспорта и введен запрет на посещение религиозных учреждений. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, а также экстренные службы и непрерывные жизненно важные производства.

Кроме того, региональные власти рекомендовали людям старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями, оставаться дома. В некоторых субъектах отменен льготный проезд для лиц старше 65 лет.

Карелия с 29 марта ограничила движение общественного транспорта, это пока единственный регион, где введены подобные меры. Кроме того, работу общественного транспорта частично ограничили в Краснодарском крае. Власти Чечни и Карачаево-Черкесии ввели запрет на проведение свадебных, поминальных и других массовых мероприятий.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 228 за сутки, случаи инфицирования зарегистрированы в 26 регионах страны. В РФ количество случаев заражения коронавирусом составило 1264 в 62 регионах. Ведущий специалист инфекционной клинической больницы №2 г. Москвы, академик Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на 28 марта, число заболевших коронавирусом в мире превысило 595 тысяч человек, умерли более 27 тысяч человек. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.