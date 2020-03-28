Журналист Косторной объяснил страшное пророчество Ванги о коронавирусе

Москва, 28 марта. Журналист Сергей Косторной, которого называют кумом Ванги, объяснил страшное пророчество касательно будущего России во время пандемии коронавирусной инфекции.

Во время программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» показали видеофрагмент, в котором Ванга ответила на вопрос о будущем России. Она заявила, что беда придет «от желтых людей».

«Люди будут умирать, но Россия справится», — сказала ясновидящая.

Ее слова прокомментировал Сергей Косторной. Он считает, что Ванга имела в виду коронавирус, который придет с востока и затронет сто миллионов человек. По словам Косторного, ясновидящая говорила о том, что эпидемия спадет к середине весны, однако она может возобновиться.

Французский астролог Мишель Нострадамус предсказал появление коронавирусной инфекции на земле и дату ее окончания. Как пишет издание Politeka, в одном из своих трудов он написал о существовании «рыбы, которая живет в воде и на земле». В пророчестве говорится, что спасение придет лишь в 2024 году.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. РФ принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта заявил, что все принятые властями меры сработают, если граждане будут действовать вместе. Глава российского государства также озвучил меры, принимаемые властями для нормализации ситуации на фоне COVID-2019.