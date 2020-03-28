Доктор Мясников рассказал о пользе масштабной дезинфекции в Москве

Москва, 28 марта. Дезинфекция общественно пространства в Москве существенно снижает риск распространения опасной китайской инфекции. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее столичные власти заявили о том, что в городе проведут масштабные дезинфекционные работы в местах общего пользования для предотвращения распространения коронавируса. Для этих целей будут применены специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Обработке подвергнутся проезжие части, пешеходные зоны, парковки и дворы жилых домов, передает «НьюИнформ».

По словам Мясникова, подобные процедуры проводятся в соответствии с существующими алгоритмами санитарно-эпидемиологических мер. Похожие меры предпринимались во многих странах, в том числе в Поднебесной.

«Таким образом мы снижаем риски, мы не можем пренебречь тем, что мы у нас есть такая возможность. Глупо отправлять в Италию на обеззараживание машины и не делать это у нас, это все-таки инфекция», — сообщил Мясников.

Ранее ФАН сообщал, что обработке в Москве подвергнутся подъезды жилых домов, в которых выявлены случаи заражения и проживают люди, находящиеся на карантине.

Напомним, что на данный момент в столице официально зарегистрированы 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 пациентов уже побороли ранее неизвестное заболевание и выписаны из больниц. Жертвами пневмонии нового типа стали 3 человека.