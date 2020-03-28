Американские врачи выявили новый признак заражения коронавирусом

Москва, 28 марта. Одним из признаков наличия коронавирусной инфекции у некоторых людей может быть конъюнктивит. К такому выводу пришли врачи из Американской академии офтальмологии.

Исследователи опирались на данные китайских врачей, согласно которым у одного из 30 пациентов, заболевших коронавирусом, был диагностирован конъюнктивит.

Еще в одном исследовании говорится, что из 1099 пациентов с коронавирусом в КНР у 19 также был выявлен конъюнктивит. Данные были собраны из 30 больниц по всей стране.

Врачи предупредили, что не только коронавирусная инфекция может стать причиной конъюнктивита. Однако офтальмологи могут стать первыми, кто в этом случае может заподозрить у человека инфекцию.

Вспышка коронавирусная инфекцией была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, число заразившихся превысило 600 тысяч человек, от инфекции скончались свыше 27 тысяч, напомнил НСН.

Китайские власти считают, что к созданию нового типа коронавируса причастны США. Некоторые эксперты солидарны с Пекином в этом вопросе. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.