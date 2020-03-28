Кедми объяснил, почему невозможно нападение США на Россию с Черного моря

Москва, 28 марта. Оборонные возможности России в Черном море полностью нивелируют вероятность удара со стороны США в этом регионе. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Яков Кедми.

Специалист отметил, что российские войска имеют уникальные ракетные системы классов «земля-море» и «море-море». С помощью этих комплексов вооруженные силы могут поразить любую цель в Черном море в течение 15 минут, передает издание «Экономика сегодня».

Таким образом, корабли стран НАТО будут неминуемо уничтожены в случае конфликта. Поэтому предположительное столкновение морских сил в регионе является не более чем просто фантазией.

По словам эксперта, воссоединившись с Крымом, Россия серьезно упрочила свои позиции на Черном море. А попытка НАТО закрепиться в регионе с помощью поддержки государственного переворота в Киеве закончилась провалом.

Похожая ситуация наблюдается в Балтийском море, где гипотетическое нападение на Россию сдерживают силы, дислоцированные в Калининградской области.

«И то, и другое – ловушка. Это не моря сражения. Это место уничтожения», — подчеркнул Кедми.

Ранее военно-политический эксперт рассказал, почему США избегают столкновения с российской авиацией в небе над Сирией. По мнению Кедми, в Вашингтоне опасаются возможного конфликта с Россией, передает Федеральное агентство новостей.