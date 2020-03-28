Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 1264

Москва, 28 марта. Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 228 за сутки, случаи инфицирования зарегистрированы в 26 регионах страны. В РФ количество случаев заражения коронавирусом составило 1264 в 62 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 28 марта, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 114 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 11 пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки восемь новых случаев зарегистрированы в Краснодарском крае, шесть случаев ― в Бурятии, пять случаев ― в Ивановской области. В Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае выявлено по четыре пациента с коронавирусом. По три новых случая заражения зарегистрировано в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и Татарстане.

В Чечне, Оренбургской и Новосибирской областях выявлено по два случая заражения, в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Республике Адыгея, Пермском крае и Республике Крым за сутки зафиксировали по одному случаю заражения коронавирусом.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (817), Московской области (85), Петербурге (37), Свердловской области (24) и в Крыму (19). Около 166,7 тысячи человек находятся под контролем медиков в России из-за коронавируса. По данным на 26 марта, в России было проведено 223 509 тестов на коронавирус.

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