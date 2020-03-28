Турция борется с COVID-19 спиртом, Греция — средством от малярии. Колонка Владимира Тулина

Турецкая газета «Сабах» сообщает, что за последние две недели в больницы Стамбула приняты 50 человек с одинаковым диагнозом — «отравление этиловым спиртом». Почти все они граждане Туркмении, имеющие разрешение на проживание в турецком мегаполисе. По последним данным, 30 из них уже умерли, а 20 находятся в критическом состоянии. Причиной этого стало принятие чистого, неразбавленного этилового спирта внутрь, а, кроме того, они еще втирали его себе в кожу. Газета предупреждает своих читателей, что люди могут употреблять без опасности для жизни напитки, содержащие не более 50% спирта. Это утверждение спорно, так как во многих европейских странах я видел в магазинах напитки с более высоким содержанием спирта, а в вечерней передаче Владимира Соловьева по телеканалу «Россия» медицинский эксперт говорил, что для профилактики коронавируса хорошо подходит спирт крепостью не менее 75 градусов.

Кроме того, турецкое издание сообщает, что подобная проблема присутствует и в Иране. Там с 6 марта из-за подобного неправильного употребления алкоголя отравилось более 6000 человек, а 194 умерли. Сейчас в Турции уже больны коронавирусом 2433 человека, 59 умерли, и болезнь быстро прогрессирует. Иран продолжает оставаться в списке стран, максимально пострадавших от коронавируса. К настоящему моменту там инфицированы 27 017 человек и 2077 умерли.

Совсем другой способ борьбы против коронавируса пытается применить правительство Греции, сообщает интернет-издание greekreporter.gr. Оно договорилось с правительством Индии о поставке оттуда пяти тонн хлорохина — лекарства для профилактики и лечения малярии, созданного около 40 лет назад. По утверждению Всемирной организации здравоохранения, это лекарство является перспективным в борьбе против коронавируса, и с его помощью греческое правительство надеется победить болезнь, которой в стране болеет 821 человек и которая унесла жизни 22 греков. Кроме того, начато производство хлорохина в самой Греции.

В интервью греческому телевизионному каналу ЕRT1 доктор Димитрис Филипу, президент Национального агентства по лекарствам Греции, сообщил, что лекарство будет доставлено во все больницы, где уже утром 27 марта его начнут давать больным. Он настроен оптимистично и сказал в интервью: