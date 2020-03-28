Политолог Рар рассказал об отношении Германии к помощи Италии со стороны России

Москва, 28 марта. Немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Германии по-разному относятся к помощи от России, Китая и Кубы Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, при этом здравый смысл в этих оценках преобладает.

«У России и Китая есть возможность помочь, это хорошо. Но есть, правда, СМИ, которые пребывают еще до сих пор на фронтах пропагандистской войны», — заявил Александр Рар.

Он добавил, что некоторые СМИ высказывают недовольство касательно того, что Россия и Китай «влезли» в Европу. Однако при этом они признают, что ЕС опоздал со своей помощью. По словам Александра Рара, некоторые обвиняют РФ в том, что ее цель — якобы ослабление Евросоюза. Уровень пандемии коронавируса не так высок в настоящее время, поэтому элиты не могут посмотреть на Россию и Китай другим образом.

Напомним, российский президент Владимир Путин 21 марта заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением COVID-2019. В страну были направлены несколько военных самолетов с медиками на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания. Востоковед и экономист Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию вокруг Италии, которая стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Европе. Эксперт заметил, что РФ стала единственным помощником в решении этой проблемы.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находятся США. Также большое число заболевших в Италии, Франции, Испании, Германии. Многие эксперты и политологи уверены, что коронавирус является разработкой США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в США в 2015 году армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.