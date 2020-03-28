Около 200 городов в США испытывает нехватку масок и аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 28 марта. Около 200 городов в Соединенных Штатах испытывают нехватку защитных масок и костюмов для сотрудников чрезвычайных служб и врачей, тестов для диагностики коронавируса и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие данные следуют из исследования независимой организации «Конференция мэров США».

В опросе приняли участие главы администраций и другие представители местных властей из 213 городов 41 штата и ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико с общим населением в 42 млн человек. Исследование проходило с 20 по 24 марта.

Подавляющее большинство (почти 90%) участников опроса заявили о недостаточном количестве масок и средств индивидуальной защиты для правоохранителей и медиков, а также тестов для выявления инфекции. 85% респондентов рассказали о дефиците аппаратов ИВЛ.

Исследователи сообщили, что городам нужно 28,5 млн медицинских масок, 7,9 млн тестов и 139 тысяч аппаратов ИВЛ.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения нашла возбудителя заболевания, им оказался новый тип коронавируса. Инфекция активно распространилась по всему миру, и 11 марта ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, число заразившихся достигает почти 600 тысяч человек, от инфекции погибли более 27 тысяч человек, напомнили «Известия».

Китайские власти обвинили США в причастности к созданию коронавирусной инфекции. Некоторые эксперты сходятся во мнении с Пекином, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.