Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске

Москва, 28 марта. Новая тест-система для диагностики коронавируса получила регистрационное удостоверение в Новосибирске. Результат можно получить за полтора часа, сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа. У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени», — говорится в сообщении.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани, активно распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, число заразившихся достигает почти 600 тысяч человек, от инфекции погибли более 27 тысяч человек, напомнили «Известия». Согласно данным на 27 марта, в России зарегистрировано 1036 случаев заражения инфекцией, большинство зараженных в Москве.

Китай считает, что к созданию нового типа коронавируса приложили руку США. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.