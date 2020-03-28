Академик Малеев рассказал, что делать при температуре выше 37 градусо

Москва, 28 марта. Температура выше 37 градусов не означает наличие коронавирусной инфекции, однако является поводом обратиться к врачу, заявил советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Температура больше 37 градусов — это повод обратиться к врачу. Но это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция», — заявил Малеев в комментарии РИА Новости.

Инфекционист отметил, что повышенная температура может быть симптомом других болезней, поэтому необходимо прежде всего обратиться к врачу.

По данным на 27 марта, в РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов вылечились, 4 человека умерли. Около 166,7 тысячи человек находятся под контролем медиков из-за коронавируса. По данным на 26 марта, в России было проведено 223 509 тестов на коронавирус.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Ранее Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19. По словам врача, вероятность заражения останется, но прирост должен заметно сократиться. Малеев добавил, что пока сложно сказать наверняка, будет ли достаточно одной выходной недели. Он отметил, что в Россию будут постепенно возвращаться сограждане из других стран, которые могут потенциально привезти коронавирус.