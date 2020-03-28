Цеков призвал штрафовать антироссийский Facebook на 4 млрд рублей за нарушение закона

Крупнейшая социальная сеть Facebook, как известно, проводит крайне недружелюбную политику по отношению к своим пользователям, проживающим на территории России. Страницы многих патриотически настроенных деятелей политики и общества неправомерно блокируются, в то время как всяческие несистемные антироссийские элементы получают в лице детища Цукерберга место для продвижения концепций, способствующих развалу российской государственности.

Но правосудие не дремлет — с 14 марта вступило в силу постановление о назначении штрафа корпорации Facebook на сумму 4 млн рублей. Однако этого недостаточно, считает член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что денежные взыскания с антироссийской соцсети должны увеличиться в 100 и даже в 1000 раз.

«Сумма штрафов, конечно же, должна увеличиться, — считает парламентарий. — Нужно взыскать с Facebook не 4 миллиона, а 4 миллиарда рублей. Вот на такие вещи, я думаю, они очень быстро среагируют. Супербольшие штрафы, безусловно, смогут воспитать в компании Цукерберга уважение к России — думаю, именно такой метод борьбы с западным влиянием является предпочтительным».

Собеседник ФАН признался, что раньше склонялся к необходимости полной блокировки Facebook на территории нашей страны. Но позже он понял, что таким же образом Запад может поступить и с нашими социальными сетями и запретить в подконтрольных ему государствах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«При этом я всегда призывал граждан Российской Федерации — и, особенно, должностных лиц — отказаться от странички в Facebook. В этом, я, кстати, подаю личный пример и никогда не общаюсь с избирателями через эту соцсеть! Побочным приятным следствием данной меры, если она станет массовой, будет увеличение значимости и улучшение функционала наших национальных социальных сетей», — уверен Цеков.

По его словам, чтобы в целом обезопасить Рунет от иностранного вмешательства, нужно предпринять целый комплекс мер — это при том, что за последние 5–6 лет и без того было сделано немало. Сенатор отметил, что это работа «не одного дня».