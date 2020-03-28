Сирия, 28 марта. Военные РФ доставили в Латакию более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями. Жители города Эль-Крайя в Эс-Сувейде отразили нападение неизвестных. В составе турецкого конвоя в Идлиб прибыли американские ЗРК MIM-23 HAWK, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в южной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили в Идлиб американские ЗРК.

Курдские вооруженные группировки: предотвратили побег 11 человек из тюрьмы в городе Аль-Касра в Дейр-эз-Зоре.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): продолжает отправку подкреплений в Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Представитель Минобороны РФ сообщил об отправке гумпомощи в Латакию. По словам Антона Цветкова, члена Общественного совета при оборонном ведомстве, российские военные доставили в провинцию более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями, которые в скором времени будут распределены среди нуждающихся семей. По словам помощницы губернатора Латакии по оказанию гуманитарной помощи Халы Ахмад, рюкзаки будут переданы сирийцам как только это будет возможно. Напомним, сейчас все образовательные учреждения Сирии находятся на карантине в целях снижения угрозы распространения коронавируса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что накануне вечером из тюрьмы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в городе Аль-Касра бежали 11 заключенных, которые были арестованы по обвинению в членстве в группировке «Исламское государство»1. К счастью, преступников удалось поймать прежде, чем они успели скрыться.

Между тем со стороны Ирака на юго-восток провинции продолжают прибывать подкрепления Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Бойцы иранского формирования в сопровождении грузовиков и транспортных средств следуют в район города Абу-Кемаль, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AbdoZehn). Напомним, о переброске в САР дополнительных подразделений КСИР также сообщалось накануне.

Провинция Идлиб

Боевики незаконных группировок не перестают провоцировать столкновения с правительственными подразделениями в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на действие режима тишины. Со своей стороны, Сирийская арабская армия (САА) вынуждена открывать ответный огонь. Так, по данным Twitter-канала (HalabTodayTV), артиллерия САА нанесла удары по позициям террористов на окраинах населенного пункта Кансафра. Как передает новостной портал Step News Agency, этому предшествовали ракетные обстрелы боевиков в районе деревни Кафр-Батых, которая была освобождена в начале февраля в рамках операции «Заря в Идлибе».

Стало известно о том, что в составе турецкого конвоя, въехавшего на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) накануне, прибыли около 200 военнослужащих ВС Турции, пять танков и 40 единиц бронетехники. Согласно данным информагентства Zaman Al Wasl, среди прочего вооружения в провинцию были переброшены американские зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK.

Провинция Эс-Сувейда

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что в Эс-Сувейде вспыхнули столкновения между местными жителями и членами неизвестного бандформирования. Вооруженное противостояние развернулось в районе города Эль-Крайя к югу от административного центра провинции. Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), группа боевиков попыталась похитить нескольких гражданских лиц, однако столкнулась с сопротивлением населения. По предварительным данным, в ходе ожесточенных боев погибли десять жителей населенного пункта. Нападавшие же лишились четырех человек. Предполагается, что за организацией налета стоят радикальные исламисты, базирующиеся на оккупированной США территории на юге провинции Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.