Джиган и Самойлова после скандала выставили на продажу дом за 140 млн рублей

Москва, 28 марта. Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова после скандала продают свой дом в элитном поселке Шато Соверен за 140 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на одном из сайтов недвижимости. Снимки интерьеров в объявлении аналогичны фотографиям, которые звездные супруги выкладывали в социальных сетях.

Особняк находится недалеко от Новорижского шоссе. В доме три этажа, на которых располагаются четыре спальни, гардеробная, кинотеатр, хаммам и сауна. Кроме того, в пентахаусе есть бассейн, гараж для двух автомобилей и отдельный паркинг. Его общая площадь составляет 750 квадратных метров.

Прилегающая территория в 24 сотки оборудована специальным местом для барбекю и пристройкой для обслуживающего персонала. Отмечается, что особняк построен по эксклюзивному проекту.

Недавно Джиган устроил скандальную вечеринку в своем подмосковном доме. В США артист поссорился с супругой, вернувшись из-за океана рэпер должен был самоизолироваться на две недели согласно предписаниям ВОЗ и Роспотребнадзора. Однако артист пренебрег рекомендациями и пригласил в гости своих друзей, среди которых была также бразильская певица Габриэлла Да Силва, очень похожая на Оксану Самойлову.

Член Совета Федерации Олег Морозов считает, что Джигана необходимо поместить в больницу за нарушение карантина. По его мнению, режим карантина должен касаться каждого, передавало Федеральное агентство новостей.