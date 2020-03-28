Сухая растительность горит на площади 700 тысяч кв. м в Красноярском крае

Красноярск, 28 марта. Природный пожар охватил 700 тысяч квадратных метров площади в Красноярском крае. Горит сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пламя бушует в Минусинском районе за пределами населенного пункта. По имеющейся информации, в результате пожара никто не пострадал.

Чрезвычайному происшествию присвоен повышенный ранг сложности. В тушении пожара задействованы 56 спасателей и 22 единицы спецтехники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что с 28 марта по 9 апреля в Брянской области ограничено посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Запрещены как пешие походы по лесному фонду, так и въезд туда на транспорте, передают «Известия».