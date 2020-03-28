В Москве напомнили о наказании для пенсионеров, нарушивших самоизоляцию из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Пенсионеры в Москве, которые нарушат режим самоизоляции, введенной из-за распространения новой коронавирусной инфекции, лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей. Об этом еще 23 марта предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

В московском департаменте социальной защиты пояснили, что тотального контроля за пожилыми жителями столицы не будет. Нарушителей будут вычислять при помощи системы видеонаблюдения. В ведомстве призвали пожилых жителей Москвы в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции для собственной безопасности. Пожилым людям, которые находятся в зоне риска заболеть коронавирусом, будут помогать добровольцы.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей с 28 марта по 5 апреля оставаться дома. Обращение главы столичной администрации опубликовано на официальном портале правительства Москвы. По словам Собянина, жителям Москвы нужно пробыть дома или на даче девять дней. Собянин призвал соблюдать домашний режим максимально строго.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Мэр Москвы заявил, что пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, которые были приняты ранее.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что меры, которые принимаются властями страны, обязательно сработают и дадут результат, если граждане проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации».