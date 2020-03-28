Толпа украинцев, рвущихся из Польши на родину, попала на видео

Киев, 28 марта. Многокилометровую очередь из пешеходов на польско-украинской границе, жаждущих вернуться на родину, сняли на видео.

На кадрах видны толпы людей, которые рвутся вернуться в родную страну. Они ждут в нейтральной зоне автобусы, которые отвезут их на Украину. Большинство из пешеходов — трудовые мигранты из Польши.

По словам очевидцев, никто из стоящих на границе людей не соблюдает дистанцию, большинство из них без масок. Более того, не носят маски и сотрудники таможенной службы.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский объявил, что из-за ситуации с коронавирусом власти закрывают границы для всех, в том числе для украинцев. О тех, кто останется за границей, позаботятся дипломаты.

По последним данным, на Украине зафиксировано свыше 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончались.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения выявили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса. Организация 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодняшний день число зараженных превысило 598 тысяч человек, погибли более 27 тысяч.