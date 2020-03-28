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ЛНР итоги 22–28 марта: найден тайник с оружием ВСУ, республика готова к борьбе с COVID-19

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ЛНР итоги 22–28 марта: найден тайник с оружием ВСУ, республика готова к борьбе с COVID-19

Луганск, 28 марта. Глава ЛНР проверил готовность луганской больницы к приему больных COVID-19, республика в полном объеме обеспечена противовирусными лекарствами. Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с украинским оружием. В Луганске прошла презентация книги российского писателя. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Пасечник проверил больницу Луганска на готовность к приему зараженных COVID-19

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проверил готовность Луганской многопрофильной больницы №4 к приему и оказанию помощи в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией. На месте главный врач больницы и министр здравоохранения ЛНР показали главе республики специально подготовленные палаты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

«На сегодняшний день в республике отсутствуют выявленные факты заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация в этом направлении стабильная. Правительством, министерством здравоохранения, другими министерствами и ведомствами принимаются все превентивные меры для недопущения завоза и распространения на нашей территории коронавирусной инфекции», — заявил Пасечник журналистам во время проверки больницы.

ЛНР итоги 22–28 марта: найден тайник с оружием ВСУ, республика готова к борьбе с COVID-19

ЛНР обеспечена противовирусными медикаментами

Луганская Народная Республика обеспечена всеми необходимыми противовирусными препаратами, показавшими свою эффективность при лечении коронавируса. По информации Минздрава, на данный момент в ЛНР отсутствуют ограничения на ввоз этих лекарств. 

«В настоящее время проблемы с поставками нет, поэтому обеспечение антибиотиками противовирусными и сопутствующими препаратами происходит на должном уровне и в полном объеме», — сообщил врио генерального директора «Лугмедфарм» Денис Москаленко.

ЛНР итоги 22–28 марта: найден тайник с оружием ВСУ, республика готова к борьбе с COVID-19

Обстрел ВСУ

Украинские силовики шесть раз за минувшую неделю обстреляли территорию ЛНР, заявил в пятницу начальник управления Народной милиции республики Ян Лещенко. По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия в направлении пяти населенных пунктов. В результате обстрела поселка Березовское были повреждены два дома.  

«С целью ведения разведки и корректировки огня украинские боевики в нарушение минских договоренностей активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения. Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и РЭБ с использованием комплекса РЭБ «Тритон М1» НМ ЛНР в районе населенного пункта Калиново был сбит БЛА ВФУ типа «Фантом-4», который вел разведку и корректировку огня по территории республики», — констатировал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

ЛНР итоги 22–28 марта: найден тайник с оружием ВСУ, республика готова к борьбе с COVID-19

В ЛНР найден тайник с украинским оружием

Сотрудники Генпрокуратуры республики обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами у линии соприкосновения в районе села Желтое. По данным ведомства, в тайнике выявлены гранаты, тротиловые шашки, 1 килограмм пластида, 1,5 килограмма пороха и патроны различного калибра. В Генпрокуратуре не исключили, что тайник мог предназначаться для деятельности украинских диверсантов. 

В Луганске представили посмертную книгу русского добровольца

Презентация посмертного издания сборника рассказов о войне в Донбассе «Исповедь комбатанта» российского писателя из Санкт-Петербурга Виктора Плешакова состоялась в Луганске. Писатель в 2014 году вступил в ряды ополчения и лично принимал участие в боях в Донбассе на стороне ЛНР. 

«Мне кажется, что эта книга является одним из наиболее сильных произведений о нашей войне. Она позволяет влезть в шкуру того ополченца, который, как пишет Виктор, по грязи и льду преодолевал под обстрелом расстояние до Дебальцево», — рассказал председатель «Патриотической ассоциации Донбасса» Алексей Селиванов.

ЛНР итоги 22–28 марта: найден тайник с оружием ВСУ, республика готова к борьбе с COVID-19

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