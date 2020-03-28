ЛНР итоги 22–28 марта: найден тайник с оружием ВСУ, республика готова к борьбе с COVID-19

Луганск, 28 марта. Глава ЛНР проверил готовность луганской больницы к приему больных COVID-19, республика в полном объеме обеспечена противовирусными лекарствами. Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с украинским оружием. В Луганске прошла презентация книги российского писателя. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Пасечник проверил больницу Луганска на готовность к приему зараженных COVID-19

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проверил готовность Луганской многопрофильной больницы №4 к приему и оказанию помощи в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией. На месте главный врач больницы и министр здравоохранения ЛНР показали главе республики специально подготовленные палаты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

«На сегодняшний день в республике отсутствуют выявленные факты заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация в этом направлении стабильная. Правительством, министерством здравоохранения, другими министерствами и ведомствами принимаются все превентивные меры для недопущения завоза и распространения на нашей территории коронавирусной инфекции», — заявил Пасечник журналистам во время проверки больницы.

ЛНР обеспечена противовирусными медикаментами

Луганская Народная Республика обеспечена всеми необходимыми противовирусными препаратами, показавшими свою эффективность при лечении коронавируса. По информации Минздрава, на данный момент в ЛНР отсутствуют ограничения на ввоз этих лекарств.

«В настоящее время проблемы с поставками нет, поэтому обеспечение антибиотиками противовирусными и сопутствующими препаратами происходит на должном уровне и в полном объеме», — сообщил врио генерального директора «Лугмедфарм» Денис Москаленко.

Обстрел ВСУ

Украинские силовики шесть раз за минувшую неделю обстреляли территорию ЛНР, заявил в пятницу начальник управления Народной милиции республики Ян Лещенко. По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия в направлении пяти населенных пунктов. В результате обстрела поселка Березовское были повреждены два дома.

«С целью ведения разведки и корректировки огня украинские боевики в нарушение минских договоренностей активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения. Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и РЭБ с использованием комплекса РЭБ «Тритон М1» НМ ЛНР в районе населенного пункта Калиново был сбит БЛА ВФУ типа «Фантом-4», который вел разведку и корректировку огня по территории республики», — констатировал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

В ЛНР найден тайник с украинским оружием

Сотрудники Генпрокуратуры республики обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами у линии соприкосновения в районе села Желтое. По данным ведомства, в тайнике выявлены гранаты, тротиловые шашки, 1 килограмм пластида, 1,5 килограмма пороха и патроны различного калибра. В Генпрокуратуре не исключили, что тайник мог предназначаться для деятельности украинских диверсантов.

В Луганске представили посмертную книгу русского добровольца

Презентация посмертного издания сборника рассказов о войне в Донбассе «Исповедь комбатанта» российского писателя из Санкт-Петербурга Виктора Плешакова состоялась в Луганске. Писатель в 2014 году вступил в ряды ополчения и лично принимал участие в боях в Донбассе на стороне ЛНР.