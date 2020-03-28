Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет будут предоставлять с июня

Москва, 28 марта. Выплата малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума будет выплачиваться в России с июня. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания правительства, опубликованных на официальном сайте кабмина.

«Организовать предоставление с 1 июня 2020 года ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50% установленной в субъекте Российской Федерации величины прожиточного минимума для детей», — говорится в документе.

Поручение адресовано Минтруду, Минфину, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФНС РФ и Пенсионному фонду.

Ведомства должны доложить о проделанной работе до 20 апреля.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин объявил, что кабмин выделит средства на поддержку семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. По его словам, правительство направит почти 105 млрд рублей на эти цели.