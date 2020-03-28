Власти Москвы проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

Москва, 28 марта. Масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в Москве в субботу, 28 марта. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что мэрия прикладывает все усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

«Сегодня предприятия комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами проезжей части, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов​​​», — сообщил Бирюков.

Для обеззараживания специалисты применяют специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Обработке также подлежат подъезды, в которых выявлены случаи заражения и проживают люди, находящиеся на карантине.

«В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка», — пояснил заместитель мэра.

Также работники коммунальных служб дезинфицируют подземные пешеходные переходы, а также остекленные пешеходные путепроводы.

На данный момент в Москве выявлено 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, 18 пациентов уже побороли ранее неизвестное заболевание и выписаны из больниц. Жертвами пневмонии нового типа стали 3 человека.