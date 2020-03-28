Свыше 166 тысяч человек находятся под наблюдением в РФ из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Около 166,7 тысячи человек находятся под контролем медиков в России из-за коронавируса, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 250 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 739 человек», ― сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что по данным на 26 марта, в России было проведено 223 509 тестов на коронавирус.

По данным на 27 марта, в РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов вылечились, 4 человека умерли. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Ведущий специалист инфекционной клинической больницы №2 г. Москвы, академик Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на 28 марта, число заболевших коронавирусом в мире превысило 595 тысяч человек, умерли более 27 тысяч человек. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.