Поезд в эвакуированными с Украины россиянами прибыл в Москву

Москва, 28 марта. Специальный поезд №906/905 с эвакуированными с Украины гражданами РФ прибыл на Киевский вокзал в Москве, об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

«Да, прибыл», — сказали в дирекции в комментарии ТАСС.

В 19.35 в субботу поезд отправится обратно в Киев с гражданами Украины, решившими покинуть страну. В Киев поезд прибудет 29 марта, в 07.32.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей рассказал, как провожали россиян на вокзале в Киеве. Большинство из пассажиров спецрейса оказались людьми, которые приехали в гости к украинским родственникам и близким, а после введения карантина не смогли выехать обратно.

Билет на последний поезд сумели купить более 750 человек, которых разместили в 18 вагонах. На входе в Центральный железнодорожный вокзал Киева у всех пассажиров проверяли температуру.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 28 марта, число заболевших коронавирусом в мире превысило 595 тысяч человек, умерли более 27 тысяч человек. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.