Правительство РФ одобрило создание президиума

Москва, 28 марта. Российское правительство одобрило создание президиума кабинета министров. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабмина.

«Об образовании президиума правительства Российской Федерации <…> Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует восстановить формат президиума в структуре правительства. В последний раз президиум утверждался в первом правительстве Дмитрия Медведева. Публичных мероприятий в таком формате практически не проводилось.

Согласно закону «О правительстве», президиум может быть создан для решения оперативных вопросов. Его заседания проводятся по необходимости. При этом решения президиума принимаются большинством голосов, они не могут противоречить законодательству. Также отмечается, что правительство имеет право отменить принятое президиумом решение.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, в чем состоит необходимость создания нового органа — президиума правительства РФ. Он назвал ее более мобильной структурой.