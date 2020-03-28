США под видом гумпомощи «Рукбану» хотят передать боевикам грузы

Дамаск, 28 марта. США на фоне ситуации с коронавирусом под видом гуманитарной помощи для беженцев лагеря «Рукбан» в Сирии хотят передать грузы для боевиков, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемая администрация «Рукбана» с подачи американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания международного сообщества к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной помощи для предотвращения «гуманитарной катастрофы». Гуманитарные проблемы лагеря беженцев являются следствием оккупации США части, где расположен «Рукбан», указано в заявлении.

В штабах добавили, что Россия и Сирия принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации жителей «Рукбана» на подконтрольную Дамаску территорию.

«Эр-Рукбан» находится в 55-километровой зоне вокруг американской базы в районе Ат-Танфа, которую контролируют военные Соединенных Штатов. Российские военные, представители МИД РФ и САР неоднократно заявляли, что ситуация в лагере беженцев близка к катастрофе.