В России расширили перечень редких заболеваний

Москва, 28 марта. Перечень редких заболеваний, для лечения которых будут закупаться препараты за счет государства, расширен в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Список редких заболеваний дополнен апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибурногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра).

Глава российского правительства подписал постановление 27 марта. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяется федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета. Закон начал действовать с начала 2020 года.