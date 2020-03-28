Зараженная коронавирусом американка получила счет в 35 тыс. долларов за лечение

Москва, 28 марта. Больница в США выставила счет в 35 тысяч долларов американке Дэнни Аскини, заразившейся коронавирусом. Для оплаты лечения девушке пришлось залезть в долги.

Аскини почувствовала симптомы гриппа, после чего медики обнаружили у нее пневмонию нового типа COVID-19. В этот момент у нее из-за жизненных обстоятельств не оказалось медицинской страховки.

«Примерно через пять дней после того, как я получила окончательные результаты анализов, мне пришел конверт <…>, и у меня просто упала челюсть. Я была в шоке. <…> Сумма была между 34 и 35 тысячами долларов», — поделилась американка.

Только комплекс анализов стоил ей 907 долларов. Аскини считает настолько дорогостоящее лечение возмутительным фактом. По ее мнению, это проблема политического характера.

«Рабочему классу в США приходится тяжело: достаточно один раз заболеть — и вот, ты уже портишь себе кредитную историю и влезаешь в огромные долги», — считает Аскини.

Она также добавила, что сама работает в здравоохранении и всегда призывала пациентов не думать о стоимости оказываемых услуг, поскольку здоровье важнее. Сейчас американка кардинально поменяла свое мнение.

По последним данным, в США выявлено около 93 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 800 пациентов, жертвами заболевания стали 1,3 тысячи человек.