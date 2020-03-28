Минобороны РФ показало видео дезинфекции в пансионатах Ломбардии

Рим, 28 марта. Российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты-вирусологи проводят санитарную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в Италии. Видео работы российских специалистов показало Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах специалисты МО РФ проводят дезинфекцию в городе Немуро. Более 1,5 тысячи квадратных метров внутренних помещений было обработано специальным реагентом.

«С привлечением российской военной техники специальным реагентом были обработаны подъездные пути к медучреждению», ― сообщили в МО РФ.

Кроме того, российские специалисты провели рекогносцировку для уточнения объемов предстоящих работ еще в двух медицинских учреждениях Ломбардии. Россияне будут работать в 65 пансионатах в Италии, которые переоборудуют для приема пациентов с коронавирусом.

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами. В пятницу специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Италия стала одним из очагов коронавируса. По данным на 28 марта, число зараженных достигло 86 тысяч, погибло более 9 тысяч человек.