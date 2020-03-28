Мужчина с коронавирусом скончался в Оренбурге

Оренбург, 28 марта. Мужчина с коронавирусной инфекцией скончался в Оренбурге. Об этом сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Соответствующая видеозапись опубликована в официальном профиле правительства города в Instagram.

По ее словам, 57-летний житель Бузулука, у которого были диагностированы хронические заболевания и коронавирус, скончался в инфекционной больнице Оренбурга. В настоящее время выясняется причина его смерти.

Известно, что мужчина недавно вернулся из путешествия по странам Европы через Самару на своем автомобиле. Спустя несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к медикам. После того, как у него выявили коронавирусную инфекцию, всех членов его семьи также госпитализировали. Коронавирус был у мальчика, который общался с мужчиной.

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — проинформировала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Ранее кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса, передает управление делами президента (УДП) России. Как отметила инфекционист Ольга Ермакова, для защиты от вируса необходимо надевать защитные маски в закрытых помещениях и не трогать лицо. После возвращения домой следует тщательно вымыть руки и воспользоваться антисептиком.