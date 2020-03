Мужчина с коронавирусом скончался в Оренбурге

Запись прямого эфира с вице-губернатором, министром здравоохранения Татьяной Савиновой. #коронавирус #стопкоронавирус #коронавируснаяинфекция #оренбуржье #оренбургскаяобласть

A post shared by Правительство Оренбуржья (@orenburg_government) on Mar 27, 2020 at 6:16am PDT