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Пандемия коронавируса может увеличить долю живущих за чертой бедности британцев

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Пандемия коронавируса может увеличить долю живущих за чертой бедности британцев

Москва, 28 марта. Число британцев, проживающих за чертой бедности, достигло рекордной отметки, а пандемия коронавирусной инфекции может еще сильнее усугубить непростое положение бедных семей в Великобритании.

В настоящее время число бедных британцев достигло отметки в 14,5 млн человек. Количество граждан страны, чей доход можно определить как «относительно низкий», заметно увеличилось. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства труда и пенсионного обеспечения. В 2018–2019 годы число граждан Великобритании, находящихся за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч и стало самым высоким с 2002 года. Именно тогда, как отмечает издание, правительство страны начало учитывать расходы на жилье в статистике по бедности. Отмечается, что количество бедных детей в тот же период времени увеличилось с 4,1 до 4,2 миллиона человек.

По словам главы британского благотворительного фонда Social Mobility Foundation Сары Аткинсон, многие люди, которым оказывает помощь ее организация, пытаются с помощью образования преодолеть бедность.

«Непросто даже в лучшие времена — но теперь, когда школы и университеты закрываются из-за коронавируса, этим молодым людям будет еще сложнее получать доступ к образованию и открывать для себя новые возможности», — пояснила она.

Аткинсон уверена, что правительство Великобритании должно оказать финансовую поддержку тем, кто оказался в трудном положении на фоне распространения коронавирусной инфекции. Это, с ее точки зрения, позволит сократить разрыв между детьми из бедных семей и их более обеспеченными ровесниками.

Пандемия коронавируса может увеличить долю живущих за чертой бедности британцев

Наличие работы не гарантирует получения нового статуса и выхода из бедности для британцев, заявил топ-менеджер фонда Joseph Rowntree Foundation Питер Матеджич. Он добавил, что «семь из десяти детей, проживающих за чертой бедности, живут в работающих семьях — и это самая большая доля за всю историю наблюдений».

«Многие бедные семьи и так были вынуждены выносить низкие зарплаты, высокие расходы и недостаточное социальное обеспечение еще до того, как стали всерьёз ощущаться экономические последствия пандемии коронавируса», — сказал он.

Питер Матеджич обратил внимание на то, что правительство страны предприняло ряд мер для поддержки граждан на фоне эпидемии коронавируса, однако необходимо, чтобы «оно продолжило расширять свою решительную и гуманную политику и предоставлять семьям поддержку в эти сложные времена». Как пишет The Daily Telegraph, из-за вируса за чертой бедности могут оказаться еще больше граждан. 

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае, напоминает «Газета.ru». Из симптомов — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. 

Многие политологи и эксперты в сфере медицины и вирусологии сходятся во мнении, что коронавирус — разработка США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин уверен, что коронавирусная инфекция была разработана американскими учеными еще пять лет назад.

Пандемия коронавируса может увеличить долю живущих за чертой бедности британцев

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