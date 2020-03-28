Пандемия коронавируса может увеличить долю живущих за чертой бедности британцев

Москва, 28 марта. Число британцев, проживающих за чертой бедности, достигло рекордной отметки, а пандемия коронавирусной инфекции может еще сильнее усугубить непростое положение бедных семей в Великобритании.

В настоящее время число бедных британцев достигло отметки в 14,5 млн человек. Количество граждан страны, чей доход можно определить как «относительно низкий», заметно увеличилось. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства труда и пенсионного обеспечения. В 2018–2019 годы число граждан Великобритании, находящихся за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч и стало самым высоким с 2002 года. Именно тогда, как отмечает издание, правительство страны начало учитывать расходы на жилье в статистике по бедности. Отмечается, что количество бедных детей в тот же период времени увеличилось с 4,1 до 4,2 миллиона человек.

По словам главы британского благотворительного фонда Social Mobility Foundation Сары Аткинсон, многие люди, которым оказывает помощь ее организация, пытаются с помощью образования преодолеть бедность.

«Непросто даже в лучшие времена — но теперь, когда школы и университеты закрываются из-за коронавируса, этим молодым людям будет еще сложнее получать доступ к образованию и открывать для себя новые возможности», — пояснила она.

Аткинсон уверена, что правительство Великобритании должно оказать финансовую поддержку тем, кто оказался в трудном положении на фоне распространения коронавирусной инфекции. Это, с ее точки зрения, позволит сократить разрыв между детьми из бедных семей и их более обеспеченными ровесниками.

Наличие работы не гарантирует получения нового статуса и выхода из бедности для британцев, заявил топ-менеджер фонда Joseph Rowntree Foundation Питер Матеджич. Он добавил, что «семь из десяти детей, проживающих за чертой бедности, живут в работающих семьях — и это самая большая доля за всю историю наблюдений».

«Многие бедные семьи и так были вынуждены выносить низкие зарплаты, высокие расходы и недостаточное социальное обеспечение еще до того, как стали всерьёз ощущаться экономические последствия пандемии коронавируса», — сказал он.

Питер Матеджич обратил внимание на то, что правительство страны предприняло ряд мер для поддержки граждан на фоне эпидемии коронавируса, однако необходимо, чтобы «оно продолжило расширять свою решительную и гуманную политику и предоставлять семьям поддержку в эти сложные времена». Как пишет The Daily Telegraph, из-за вируса за чертой бедности могут оказаться еще больше граждан.

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