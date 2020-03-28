Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 26-27 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 28 марта в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике за два дня.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Как утверждает «Сирийская обсерватория по правам человека», трасса М4 снова блокирована насыпями,.

عدد من الأشخاص الرافضين للاتفاق الروسي _التركي حول تسيير دوريات مشتركة من الطرفين على الأوتوستراد الدولي اللاذقية _حلب يقطعون الطريق في ريف إدلب، بحسب قال "المرصد السوري المعارض". pic.twitter.com/bKpzCUglr4 — Rabea Kalawandy (@RabeaKalawandy) March 27, 2020

Однако 27 марта ВС Турции провели одиночное патрулирование на участке Саракиб — Мусыбин, так что 15 км по трассе проехать можно.

قوات الإحتلال التركية تسير دورية عسكرية جديدة على الاوتستراد الدولي اللاذقية _حلب M4 ، انطلاقاً من منطقة #سراقب بريف ادلب الجنوبي الشرقي وصولاً إلى قرية #مصيبين بريف إدلب الجنوبي pic.twitter.com/oGcYqhGdZw — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 27, 2020

26 марта ВС Турции развернули дополнительный наблюдательный пункт в деревне Аль-Куфейр к северу трассы М4 и города Мухамбаль.

27 марта через погранпереход Кяфр Лусин прибыло три колонны ВС Турции, в составе которых было свыше 400 единиц военной и специальной техникой, — в том числе и ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk.

#UPDATE: Video via @OmerOzkizilcik purportedly showing a Turkish military convoy in Idlib, potentially transporting a Hawk medium-range air defence battery (5 potential launchers noted) pic.twitter.com/IEjPcxjn5I — ELINT News (@ELINTNews) March 27, 2020

Через погранпереход «Баб аль-Хава» уже четыре дня не пускают кареты скорой помощи с турецкой стороны.

Режим прекращения огня

26 марта боевики обвинили правительственные войска в обстреле населённых пунктов Кянсафра, Сфухун и Аль-Футейра в Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

27 марта боевики обвинили правительственные войска в обстреле населённых пунктов Ахсам, Аль-Бара, Аль-Футейра и Сфухун в Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

Терроризм

В лагере беженцев Али к югу от Кяфр Дарьяна боевики из-за межплеменных разногласий устроили стрельбу.

هذا الوسخ الي هجم على مخيم علي جنوب كفر دريان ويسب ويشتم لعشاير ويضرب رصاص عل مخيم وين الي يحاسبونو وين مجلس لعشاير هاذ من كفر دريان pic.twitter.com/KrP7r4nV1G — Yusuf Adnan (@YusufAd76532779) March 26, 2020

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

27 марта боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли позиции «Сирийских демократических сил» (СДС) в деревне Сайда, расположенной недалеко от Айн Иссы в провинции Ракка.

В Рас эль-Айне ВС Турции задержали свыше 40 боевиков СНА, которые требовали проведения ротации и выплаты зарплаты.

Спустя несколько дней боевики СНА восстановили подачу питьевой воды с водоочистной станции Алюк под Рас эль-Айном в провинцию Хасака.

Зона контроля сирийского правительства

27 марта в пункт постоянной дислокации бывшей 93 бригады САА к северу от города Ракка прибыла сирийская колонна с подкреплениями.

27 марта в деревне Харбат Хамо на восточной окраине Камышлы местные жители в очередной раз не пустили военный конвой США.

شباب "حامو" بريف الحسكة يجددون تصديهم لرتل الإحتلال الأمريكي حاول دخول قريتهم

27/03/2020

تستمر ردود الفعل لدى سكان مناطق الجزيرة السورية (شرق الفرات) ضد وجود قوات الإحتلال الأمريكي في مدنهم وقراهم، ورفض كل مشاريعه الداعمة لتنظيم "قسد" التابع له. pic.twitter.com/ucA1MrbTDt — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 27, 2020

Зона контроля СДС и Коалиции

26 марта неизвестные застрелили бойца СДС в деревне Ат-Таяна к востоку от Дейр эз-Зора.

26 марта в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на востоке Дейр эз-Зора на СВУ подорвался патруль СДС.

27 марта неизвестные подорвали газопровод к югу от города Аш-Шаддади.

В ночь с 27 на 28 марта под Аш-Шаддади Коалиция совместно с отрядами СДС провела воздушно-десантную операцию.

В результате паводков, вызванных идущими несколько дней ливнями, на востоке провинции Ракка семь человек утонуло, ещё несколько пропали без вести.

مصادر أهلية تؤكد تسجيل وفاة 6

أشخاص وفقدان 2 آخرين نتيجة للسيول التي اجتاحت بلدة "العكيرشي"، بريف #الرقة الجنوبي الشرقي. pic.twitter.com/c5YTwAB0Re — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) March 28, 2020

Центральная Сирия

26 марта террористы ИГ1 напали на военную колонну САА и отрядов ополчения к северу от Пальмиры.

26 марта через погранпереход Эль-Каим — Абу-Кемаль прибыла колонна «Хашд Шааби», несмотря на официальное закрытие коридора.

Северная Сирия

26 марта ВС Турции обстреляли позиции курдских отрядов самозащиты в кантоне Телль Рифъат: погибло два мирного жителя.

Южная Сирия

25 марта в деревне Аль-Курая на юге провинции Эс-Сувейда неизвестные налётчики похитили двух человек — Нидаля аль-Хасана (н.п. Джамрин) и Халдуна аль-Авада (н.п. Босра аш-Шам) — которые пропали вместе с грузовиком с коровами. За освобождение стали требовать выкуп.

27 марта в деревне Аль-Курая на юге провинции Эс-Сувейда завязалась перестрелка между бандформированиями из Эс-Сувейды и Деръа. Первопричиной стало похищение 25 марта двух человек — Нидаля аль-Хасана (н.п. Джамрин) и Халдуна аль-Авада (н.п. Босра аш-Шам) — которые пропали вместе с грузовиком с коровами. За их освобождение стали требовать выкуп.

Спустя два дня, 27 марта, в деревню Аль-Курая на разборки на мотоциклах приехали трое вооруженных людей из Босры аш-Шам (провинция Деръа), которые расстреляли автомобиль с жителями Аль-Кураи — один человек убит, двое ранено. Местным боевикам это не понравилось: они быстро собрали группу, которая начала прочёсывать район убийства и дошла до границы с провинцией Деръа, где располагаются те фракции «Сирийской свободной армии» (ССА), которые в результате примирения в 2018 году вступили в состав 5-го добровольческого штурмового корпуса САА. Завязалась перестрелка, 7 налётчиков из Аль-Кураи было убито, 6 ранено. Со стороны 5 ДШК один погибший и трое раненых.

Пока боевики из Эс-Сувейды наводили порядки в провинции Деръа, другая группа боевиков из провинции Деръа снова приехала в Аль-Кураю, где окружила дом некоего Яхьи ан-Наджима, которого обвинила в похищении вышеупомянутых скотовозов. Сдаваться тот не пожелал, сбежал в дом к соседям, где при попытке задержания подорвался на ручной гранате, прихватив с собой ещё одного человека. После этого в Аль-Кураи завязалась перестрелка, которая не стихала до самой ночи: в деревню подтянулись ещё боевики как из Деръа, так и Эс-Сувейды, однако никто из них не захотел разбираться в ситуации.

Конфликт был, в конечном счёте, урегулирован благодаря представителям российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.

تعرف على تفاصيل الأحداث والتطورات جنوب #السويداء ؟!



شهدت بلدة #القريا جنوب محافظة السويداء، توتراً تطور لاشتباكات بين فصائل من السويداء، وأخرى من #درعا، مما سبب سقوط خسائر بشرية في صفوف الجانبين.



وفي التفاصيل، قال مراسل السويداء 24 ..https://t.co/9wUqsZsjUw pic.twitter.com/e6XryCCgkb — السويداء 24 (@suwayda24) March 27, 2020

26 марта на посту САА Аль-Айан к северу от Сальхада в провинции Эс-Сувейда в ходе стычки было убито четыре человека из Урмана (деревня к востоку от Сальхада), ещё трое было ранено. САА обвиняет «местных боевиков» из отряда «Урман Мафтах аль-Харьяб» в нападении, родственники погибших это отрицают, а в самой группировке говорят, что «вооружённые юноши просто подъехали к блокпосту, а их расстреляли». В группировке шейха аль-Карамы призвали к мобилизации и мести.

نعوة عامة بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت وان لله وأن اليه راجعون) ننعي اليكم الشاب المأسوف عليه... Gepostet von ‎بيرق عرمان مفتاح الحرايب الصفحة الإعلامية‎ am Freitag, 27. März 2020

В сирийском мухабарате отчитались об аресте ячейки из 6 человек, которая занималась изготовлением фугасов и контрабандой оружия в провинции Деръа.

Гуманитарная обстановка

Беженцы

В лагере Аль-Хол из-за отсутствия медицинской помощи скончался ребёнок.

Коронавирус

В стране зафиксировано пять случаев поражения коронавирусом, однако источники боевиков утверждают, что их больше.

Так группировка «Ахрар Хоран» заявила, что некий Бесам Абдул Манам ас-Самади скончался в провинции Деръа от коронавируса. Две недели назад он вернулся из Ливана, провёл в карантине в Дамаске 10 дней, а потом вернулся в Деръа для урегулирования собственного статуса.

Ещё один заболевший коронавирусом из города Дума в Восточной Гуте — Муатаз Таама заразился во время командировки на фронт в Идлибе, где якобы контактировал с проиранским отрядом «Фатимидов».

В Сирии запрещено перемещаться между провинциями.

في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وقرار الفريق الحكومي المعني بمتابعة تلك الإجراءات بمنع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر ، pic.twitter.com/PwRy1ukjsE — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) March 27, 2020

В стране запретили проведение свадеб.

Из тюрем Камышлы узников перевели на юг провинции Хасака.

За нарушение комендантского часа за двое суток задержано порядка 500 человек — всех нарушителей ожидает суд.

Президент Сирии Башар Асад переговорил с наследным принцем ОАЭ Мухаммадом бин Заидом, который обещал поддержку арабской республике в борьбе с коронавирусом.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.