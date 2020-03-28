Соловьева возмутил аншлаг в магазинах перед нерабочей неделей из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, что в преддверии нерабочей недели из-за коронавируса россияне массово отправились в магазины.

Журналист отметил, что перед длинными выходными с самоизоляцией в торговых центрах был аншлаг. Соловьев напомнил, что у коронавируса нет выходных.

«Завтра выходные с самоизоляцией, поэтому сегодня в магазинах аншлаг? Народ считает, что у коронавируса выходной сегодня?» ― удивился журналист.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов вылечились, 4 человека умерли.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Ведущий специалист инфекционной клинической больницы №2 г. Москвы, академик Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на 28 марта, число заболевших коронавирусом в мире превысило 595 тысяч человек, умерли более 27 тысяч человек. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.