حصاد اخبار سوريا في 27 مارس: أجرى لافروف محادثات هاتفية مع لو دريان ، وقع زلزال قبالة سواحل سوريا



سوريا ، 27 مارس. وقع زلزال ضعيف بحجم 3.0 ريختر على بعد 20 كيلومترا من ساحل سوريا بالقرب من الحدود السورية اللبنانية. قال الصحفي التركي إمري أوسلو إن الجنود الاتراك في الجمهورية العربية السورية معرضين للخطر بسبب فيروس كورونا.

أجرى لافروف محادثة هاتفية مع لو دريان

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخطوات الممكن اتخاذها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سياق المعركة المشتركة ضد فيروس كورونا وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية ، فإن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي خلال المكالمة الهاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا في 26 مارس.

"ناقش الوزراء بالتفصيل الوضع المحيط بانتشار عدوى فيروس كورونا، مع مراعاة التداول بالفيديو لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين الذي عقد في 26 مارس. وتم النظر في التدابير اللازمة لإقامة تنسيق وثيق للجهود ، بما في ذلك في معالجة المسائل المتصلة بعودة مواطني البلدين إلى اوطانهم. كما تبادلوا الآراء بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمساعدة على تعزيز السلم والأمن الدولي في سياق الكفاح المشترك ضد الفيروس.

يشار إلى أن الوزراء أكدوا على الدور الخاص الذي يقوم به الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان إجراءات منسقة من المجتمع الدولي من أجل حل المشاكل العالمية تماشيا مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحضير لقمة "الخمس".

زلزال بالقرب من الحدود السورية اللبنانية

وقع زلزال ضعيف بحجم 3.0 على مقياس ريختر على بعد 20 كيلومترا من ساحل سوريا بالقرب من الحدود السورية اللبنانية. صرحت بذلك الوكالة العربية السورية للأنباء.

أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق أن مركز الزلزال كان على بعد 53 كم غرب مدينة طرطوس.

ترك أكثر من 600,000 سوري في مقاطعة الحسكة بدون ماء بسبب الجيش التركي

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي إن القوات التركية والمسلحين الذين يسيطرون عليهم يتبعون سياسة إجرامية تجاه سكان محافظة الحسكة السورية.

تقول الوثيقة التي نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء : "قطعت قوات الاحتلال التركية والمرتزقة إمدادات المياه إلى مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها ، مما أدى إلى ترك أكثر من 600 ألف شخص بدون مياه ، معظمهم من النساء والأطفال".

قالت وزارة الخارجية السورية إن القوات المسلحة التركية أوقفت عمل محطة مياه في علوك شمال الحسكة قبل ثلاثة أيام.

وطالبت دمشق مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال أنقرة.

وتؤكد الوثيقة أنه "يجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عاجلة وإجبار تركيا على استئناف تشغيل المحطة في علوك وتزويد سكان الحسكة بمياه الشرب".

وفي وقت سابق من يوم الخميس أفيد أن طائرات التحالف الدولي في محافظة الحسكة تقوم بعمليات استطلاع في الأجواء فوق مدينة الشدادي شرق الحسكة. ولم يعلق التحالف على زيادة عدد مهام الاستطلاع. في الصباح ، قامت القوات الجوية الأمريكية بدوريات جوية في منطقة قرية المدينة. وصلت قافلة من المعدات العسكرية الثقيلة وصلت من شمال العراق إلى قاعدة عسكرية بالقرب من الشدادي وتل البيدر.

قال صحفي تركي إن أنقرة تعرض جنودها لخطر الإصابة بفيروس كورونا

وقال الصحفي التركي إمري أوسلو إن الجيش التركي في الجمهورية العربية السورية معرض للخطر بسبب فيروس كورونا. والحقيقة هي أن أنقرة متجاهلة الوباء و تفضل تعريض جنودها في سوريا للخطر.

كتب أوسلو نداء على صفحته على تويتر:

"ايها الأصدقاء! الجنود المتمركزون في سوريا والثكنات الأخرى ، وكذلك أسرهم ، قلقون للغاية بشأن فيروس كورونا. أولاً ، صدر "مرسوم وقائي" ، ثم ألغي هذا المرسوم و تم تعديلة ب"استثناء الجنود والشرطة". قد تعتقد أن فيروس كورونا لا ينتقل إلى الجنود ورجال الشرطة. الوزراء والجنرالات معزولون عن الفيروس لكن الجنود العاديين ليسوا كذلك". كتب ذلك الصحفي التركي إمري أوسلو على صفحته على تويتر.