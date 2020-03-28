Депутат Сухарев предложил создать реестр частных аппаратов ИВЛ в России

Москва, 28 марта. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России реестр частных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Соответствующее письмо было направлено в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Сухарев обратил внимание на то, что аппараты ИВЛ в критической ситуации могут помочь заболевшим гражданам. Он подчеркнул, что в настоящее время их могут приобрести частные лица. По словам депутата, стоимость такого аппарата составляет около 1,8 миллиона рублей. Об этом пишет RT.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания Федерального реестра аппаратов искусственной вентиляции лёгких, находящихся в собственности физических и юридических лиц, который, в случае критической ситуации в стране и необходимости массового использования подобного оборудования, позволит обратиться к указанным лицам с предложением предоставить ИВЛ для нужд заболевших граждан», — подчеркнул Сухарев.

Российское правительство выделит Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах двух пациентов реанимации подключили к одному аппарату искусственной вентиляции легких. Причина — нехватка аппаратов ИВЛ и стремительный рост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Профессор и высоклассный специалист по интенсивной терапии Лео Хеункс в комментарии NOS предупредил, что такую технологию нужно использовать только в крайних случаях.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Российские власти делаю все необходимое для защиты граждан и их здоровья. В минувшую среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он заявил, что меры, которые принимаются властями страны обязательно сработают и дадут результат, если граждане проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации».