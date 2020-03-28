Взрыв газа произошел в жилом доме в Находке

Находка, 28 марта. Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Находке. В квартире, где произошло ЧП, выбиты стекла, других повреждений нет. Об этом сообщил представитель управляющей компании.

Инцидент произошел около 13.00 по местному времени (06.00 по московскому). Пожара не было, в квартире разрушений нет, конструкция дома не повреждена.

«Там взорвался газовый баллон от печки, в квартире все нормально, нет никаких повреждений в квартире, а в доме и тем более, такого нет», ― рассказал представитель управляющей компании РИА Новости.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и врачи. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее мощный взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске. Жертвами инцидента стали два человека, их тела обнаружили при тушении пожара.