Британская OneWeb подала заявление о банкротстве

Нью-Йорк, 28 марта. Британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

«Компания и некоторые из контролируемых ею филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд», — говорится в сообщении компании.

В OneWeb сообщают, что на протяжении последнего времени вели переговоры по привлечению инвестиций, однако ухудшение экономической обстановки на фоне распространения коронавируса помешали этому. Руководитель компании Адриан Штекель подтвердил, что большая часть сотрудников будет уволена.

Зарубежные СМИ сообщали, что OneWeb ввели переговоры с японским холдингом Softbank о привлечении инвестиций в размере 2 млрд долларов, однако они не увенчались успехом. Ранее компании удалось привлечь дополнительные 3,4 млрд долларов инвестиций.

Напомним, что первые 6 спутников OneWeb были запущены с космодрома «Куру» на ракете «Союз-СТ» в феврале прошлого года. Предполагалось, что компания выедет на орбиту около 600 спутников и начнет их коммерческое использование уже в этом году. К 2021 году OneWeb намеревались обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Компания успела вывести на орбиту 74 спутника.

Недавно сообщалось, что «Роскосмос» успешно вывел на орбиту 34 спутника OneWeb «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

В конце февраля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал полный текст решения о признании ООО «ТД «Интерторг», владевшего торговыми сетями «Семья» и SPAR, банкротом и открытии конкурсного производства.