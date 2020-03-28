Астролог из «Давай поженимся!» Володина взвинтила цены на прогнозы из-за пандемии

Москва, 28 марта. Пандемия коронавируса заставила многих россиян обеспокоиться своим будущим и повела их к гадалкам и астрологам. Спрос на услуги провидцев значительно вырос, что сказалось и на цене.

Телевизионный астролог из программы «Давай поженимся!» Василиса Володина не страдает от недостатка клиентов. Скорее наоборот, нестабильность в мире и пандемия увеличили популярность астролога.

Эфиры на Первом канале сделали Володиной имя. Теперь же знаменитый звездный астролог переживает наплыв клиентов, желающих узнать свое будущее. Володина не поскромничала и завысила цены на свои услугу в период активности клиентов.

За 300 тысяч рублей Володина готова уделить клиенту два часа времени, составить индивидуальный гороскоп и даже рассказать, какие трудности ждут в ближайшие пять лет и как их решать. Такая цена актуальна для тех, кто не может ждать и гороскоп нужен в течение двух недель. Для более терпеливых клиентов гороскоп будет стоить 210 тысяч рублей, однако ближайшая запись на июнь. При этом личный гороскоп от сотрудников астроцентра Володиной обойдется в 24 тысячи рублей.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов вылечились, 4 человека умерли. Ведущий специалист инфекционной клинической больницы №2 г. Москвы, академик Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19.