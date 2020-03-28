Российские звезды дали советы, чем заниматься на карантине

Москва, 28 марта. Российские знаменитости предпочитают оставаться дома во время карантина из-за коронавируса и работать на удаленке. Звезды рассказали, как проводят время дома.

Известная певица Ольга Бузова призналась, что работы на карантине меньше не стало.

«Не могу сказать, что у меня стало меньше работы. Да, какие-то встречи перенеслись в онлайн, но времени намного больше не стало», — рассказала певица в комментарии KP.RU.

Однако Бузовой удалось найти время на просмотр сериалов и чтение книг. По словам звезды, она уже посмотрела сериал «Утреннее шоу», второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» и фильм «The Post». Из книг звезда увлеклась «Girlboss» Софи Аморузо. Кроме того, Бузова отметила, что старается поддерживать свое тело в форме и тренируется дома.

Актриса Лиза Арзамасова также коротает время за просмотром сериалов. По словам артистки, она уже успела посмотреть сериал «Новый папа», продолжение «Молодого папы». Кроме того, актриса посоветовала обратить внимание на сериал «Хэппи» и фильм «Джентльмены».

«Чем еще очень активно сейчас занимаюсь и могу всем предложить — это изучить писателей допушкинского периода. Державин, Ломоносов, Карамзин — нам слишком мало рассказывали о них в школе», — добавила актриса.

Юморист Марина Федункив призналась, что самоизоляция дается ей тяжело. Для того, чтобы потратить энергию, знаменитость убирается в дома и репетирует программу.

«Хочется куда-то бежать, что-то делать. Но приходится тоже учиться жить на «удаленке», — рассказала Федункив.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов вылечились, 4 человека умерли.

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