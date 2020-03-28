Коронавирус лишил работы почти четверть американцев

Вашингтон, 28 марта. Коронавирус оставил без работы почти четверть граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства Reuters.

Согласно данным отчета, лишились рабочего места или были вынуждены уйти в отпуск без содержания 23% американцев. В данную категорию попали и те, кто находятся дома и не работают, однако не были уволены.

Несмотря на экономические последствия, 81% опрошенных высказались против отмены ограничительных мер из-за коронавируса к установленному сроку — 12 апреля. Жители США считают, что необходимо и впредь оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию от окружающих. Противоположную точку зрения поддержали лишь 19% респондентов.

Ранее Министерство труда США сообщило, что за прошлую неделю подали заявки на получение пособия по безработице около 3,2 млн жителей страны. Экономисты прогнозировали, что число заявлений не превысит 1 млн.

27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах, стимулирующих экономику страны в условиях пандемии коронавируса. Закон предполагает выделение около 2 трлн долларов на борьбу с экономическими последствиями COVID-19. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в истории государства. Отмечается, что взрослые граждане США смогут рассчитывать на единоразовую выплату 1,2 тыс. долларов. Небольшие компании получат дотации для выплаты зарплаты сотрудникам.

На днях США вышли на первое место по количеству инфицированных коронавирусом. В Соединенных Штатах выявлено 104 тыс. случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевания стали почти 1,7 американцев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены произвести около 100 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких в ближайшие 100 дней. Он отметил, что Вашингтон готов поделиться ими с другими государствами, после того, как обеспечит свои нужды.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.