Отставной венесуэльский генерал сдался США

Каракас, 28 марта. Генерал-майор вооруженных сил Венесуэлы в отставке Кливер Алькала Кордонес сдался Управлению по борьбе с наркотиками (DEA) США, об этом сообщила газета Tiempo со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что последние два года Алькала проживал в Колумбии, где и был арестован. При этом власти Колумбии разрешили выезд Алькалы из страны, несмотря на отмену авиаперевозок из-за коронавируса.

«Алькала сдался в городе Барранкилья и оттуда был отправлен в 16.30 в эту пятницу в США на самолете DEA», — сообщила газета.

По данным газеты, Алькала бы удивлен тем, что против него выдвинуто обвинение. Он утверждает, что готовил вооруженный государственный переворот против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Алькалы, оружие у него приобретал оппозиционер Хуан Гуаидо для проведения операции против Мадуро, однако даже Гуаидо не знал о готовящемся перевороте.