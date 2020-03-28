В Совфеде считают, что обнаружение «гречневого картеля» станет сигналом всем производителям России

Москва, 28 марта. Сенатор Совфеда Сергей Цеков прокомментировал сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об обнаружении картельных соглашений на рынке гречневой крупы.

Президент России Владимир Путин еще 17 марта призвал Генпрокуратуру отслеживать ситуацию на рынке и во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой бороться с необоснованным повышением цен.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев позже объявил, что в ходе 11 внеплановых выездных проверок производителей гречки были обнаружены картельные сговоры. Он отметил, что если факт картельного соглашения будет доказан, виновных ждет уголовное наказание, вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет, сообщила газета «Известия».

На фоне ажиотажного спроса на продукты первой необходимости появление картельных сговоров было очевидно, считает Цеков. По его мнению, обнаружение «гречневого картеля» станет сигналом всем производителям России.

«Слишком велик соблазн производителей и продавцов на фоне паники повысить цены и получить в результате солидные прибыли. Подобные сговоры всегда возникают там, где ослабевает внимание государства и есть раж спроса на ту или иную продукцию. Именно поэтому президент и предупреждал игроков рынка о необходимости соблюдать законы», — цитирует сенатора портал «Экономика сегодня».

Росстат отметил рост цен на сахар и гречку в период с 17 по 23 марта. Сахарный песок подорожал на 7%, гречневая крупа — на 2,8%, сообщило RT. В этот же период цены на пшеничную муку, рис и макаронные изделия выросли на1—1,2%, куриные яйца подорожали на 1,4%.