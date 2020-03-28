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Кремлевские врачи поделились советами по борьбе с коронавирусом

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Кремлевские врачи поделились советами по борьбе с коронавирусом

Москва, 28 марта. Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса, передает управление делами президента (УДП) России.

Как отмечает инфекционист Ольга Ермакова, для защиты от вируса необходимо надевать защитные маски в закрытых помещениях и не трогать лицо. По возвращению домой следует тщательно вымыть руки и воспользоваться антисептиком. Ермакова советует пользоваться солевыми аптечными растворами для промывки носа.

Главный внештатный кардиолог УДП Никита Ломакин призвал людей с заболеваниями сердца не поддаваться панике, стараться вести нормальный образ жизни, а также не нарушать порядок приема назначенных препаратов.

По словам главного внештатного эндокринолога УДП Дарьи Ладыгиной, среди инфицированных коронавирусом часто встречаются пациенты с диабетом. Однако специалист призывает не бояться этого, а также подчеркивает важность для таких пациентов придерживаться общих мер профилактики и режима карантина.

Начальник Центра онкологии ЦКБ УДП Вадим Черемисов напомнил, что пациенты с онкологией находятся в группе риска из-за сниженного иммунитета.

«Поэтому мы настоятельно советуем строго выполнять все рекомендации министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, войти в режим жесткой самоизоляции и максимально беречь себя и своих близких», — резюмировал специалист.

Согласно последним данным, в России диагностировано 1046 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 45 пациентов, 4 скончались от осложнений.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».

Кремлевские врачи поделились советами по борьбе с коронавирусом

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Источник: Управление делами Президента РФ Вконтакте
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