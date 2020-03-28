Москва, 28 марта. Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса, передает управление делами президента (УДП) России.

Как отмечает инфекционист Ольга Ермакова, для защиты от вируса необходимо надевать защитные маски в закрытых помещениях и не трогать лицо. По возвращению домой следует тщательно вымыть руки и воспользоваться антисептиком. Ермакова советует пользоваться солевыми аптечными растворами для промывки носа.

Главный внештатный кардиолог УДП Никита Ломакин призвал людей с заболеваниями сердца не поддаваться панике, стараться вести нормальный образ жизни, а также не нарушать порядок приема назначенных препаратов.

По словам главного внештатного эндокринолога УДП Дарьи Ладыгиной, среди инфицированных коронавирусом часто встречаются пациенты с диабетом. Однако специалист призывает не бояться этого, а также подчеркивает важность для таких пациентов придерживаться общих мер профилактики и режима карантина.

Начальник Центра онкологии ЦКБ УДП Вадим Черемисов напомнил, что пациенты с онкологией находятся в группе риска из-за сниженного иммунитета.

«Поэтому мы настоятельно советуем строго выполнять все рекомендации министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, войти в режим жесткой самоизоляции и максимально беречь себя и своих близких», — резюмировал специалист.

Согласно последним данным, в России диагностировано 1046 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 45 пациентов, 4 скончались от осложнений.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».