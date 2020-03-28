Диетолог развеяла мифы о пользе имбиря в борьбе с гриппом

Москва, 28 марта. Для лечения простуды и гриппа придется съесть более 100 грамм имбиря, что практически невозможно, заявила врач-диетолог Ирина Лизун. По словам специалиста, имбирь можно использовать в других целях.

Диетолог развеяла мифы о пользе имбиря в лечении ряда заболеваний. По ее словам, имбирем в средние века лечили чуму, потому что он считается отличным антисептиком. Однако очевидно, что пациентов лечили не одним имбирем, а целым комплексом полезных ингредиентов.

Лизун отмечает, что корень имбиря действительно является источником ряда витаминов, однако, чтобы их получить, придется съесть не менее 100 грамм растения, что крайне затруднительно.

«В реальности 100 граммов имбиря, а столько съесть довольно сложно, содержат от 2 до 5% суточной нормы этих витаминов», — подчеркнула специалист.

Она говорит, что имбирь может выступить в качестве антисептика — его можно жевать для дезинфекции ротовой полости. Лизун подчеркнула, что корень имбиря способствует повышению иммунитета исключительно в совокупности с другими средствами.

Ранее диетологи дали советы работающим «на удаленке», как правильно организовать здоровый перекус. Специалисты рекомендуют пить перед приемом пищи, а также комбинировать сложные углеводы, постный белок и небольшое количество жира. В качестве полезного перекуса подойдут овощи, фрукты, орехи, йогурты и нежирные сыры.