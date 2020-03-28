Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд. События дня. ФАН-ТВ

ПФР досрочно перечислил выплаты за апрель Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к досрочным выплатам пенсий и пособий за апрель. Организация перечислила деньги банкам и «Почте России», которые в свою очередь направят средства гражданам (в срок до 8 апреля). В их числе ветераны Великой отечественной войны — им по случаю юбилейного Дня Победы дополнительно перечислят от 50 000 до 75 000 рублей, еще до майских праздников. Все выплаты начались раньше срока из-за ситуации с коронавирусом. 25 марта президент страны Владимир Путин обратился к россиянам и призвал их оставаться дома всю следующую неделю, которая объявлена выходной. Такие меры приняты с целью снизить темпы распространения эпидемии. При этом глава государства заверил, что пенсии и социальные пособия за апрель досрочно поступят на счета граждан.

Вернувшиеся в РФ туристы нарушили правила карантина 63 российских туриста, прибывших на Камчатку из Таиланда, не обратились к врачам. Хотя обязаны были это сделать. Как рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, все пассажиры рейса, летевшего во вторник из Таиланда, а это 267 человек, ознакомились с санитарными правилами. Они должны были должны были обратиться в медучреждения по месту жительства и самоизолироваться на двухнедельный карантин. Однако 63 туриста решили обойтись без консультаций врачей. Глава региона назвал такое поведение безответственным и заявил, что списки нарушителей уже переданы в МВД. Напомним, что сейчас границы нашей страны закрыты для зарубежных рейсов. Но среди исключений — организованные российские туристы, которые сейчас возвращаются домой. Почти все они должны прибыть в Россию до конца марта.

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд Очаг эпидемии по-прежнему не утихает в Италии. За последние сутки в стране погибла почти тысяча пациентов с коронавирусом. По ежедневному приросту это новый, весьма неутешительный рекорд. Общее число жертв болезни в Италии теперь превысило 9 000. По этому показателю европейская республика занимает первое место во всем мире. Кроме того, страна уже опередила Китай по общему числу зараженных коронавирусом — их в Италии зафиксировано уже свыше 85 000. Больше на данный момент только в США. Напомним, что сейчас на Апеннинах находятся вирусологи из России. В гуманитарных целях наша страна отправила около 100 специалистов в итальянский Бергамо. Там они ведут работы по дезинфекции, но, как долго продлится эта командировка, пока остается лишь предполагать.