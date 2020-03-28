Рудковская отреагировала на критику подписчиков из-за «пира во время чумы»

Москва, 28 марта. Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на критику подписчиков в Instagram из-за фотографии с едой.
Недавно Рудковская разместила в социальной сети фото своего завтра. На снимке были запечатлены запеканка со свежей малиной, а также множество фруктов и ягод. Музыкальный продюсер уже на протяжении нескольких месяцев публикует фотографии завтраков сопровождая их хештегом #рубрикамоизавтраки.
Однако не все подписчики остались впечатлены снимками Рудковской. Один из пользователей Instagram поинтересовался в комментариях: «Это пир во время чумы?». Вскоре комментарий набрал множество лайков и поднялся в топ.
«Вы слышали звон, да не знаете где он! Почитайте что означает выражение «пир по время чумы»! Это завтрак мой, дружочек, если у Вас чума, у меня точно ее нет! Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки», — ответила хейтеру Рудковская.
За знаменитость сразу вступилась армия подписчиков.
«Круто чужими «умными фразами» пытаться выделиться?», — спрашивает @ekaterina_marko.
«Скорее чума это вы», — подвергла кибербуллингу автора комментария @tani_sabi.
«Яна хоть каплю радости для глаз вносит в эту чуму», — отметила @lizazavet.
«Яна достаточно посвятила времени коронавирусным постам. Так что имеет право сесть и вкусно покушать», — пишет @mama.kira8.
«А что тут для пира? Только посуда. Так почему бы не кушать красиво? Мне кажется, это нормально», — прокомментировала @aline36386.
Доброе утро ) вчера многие удивились , что я на видео рассказываю про завтрак в пижаме , ну во -первых -это не только пижама в которой конечно можно и прилечь , но и одежда для дома, во -вторых во всем мире люди в такой одежде не только спят насколько я знаю и вижу по своим знакомым , в связи с этим вопрос , а в чём Вы ходите дома? Интересный вопрос ) #рубрикамоизавтраки ???? продолжаем экскурсию по гардеробу , интересно или это тоже «Пир во время чумы ?)))
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