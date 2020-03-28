Рудковская отреагировала на критику подписчиков из-за «пира во время чумы»

Москва, 28 марта. Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на критику подписчиков в Instagram из-за фотографии с едой.

Недавно Рудковская разместила в социальной сети фото своего завтра. На снимке были запечатлены запеканка со свежей малиной, а также множество фруктов и ягод. Музыкальный продюсер уже на протяжении нескольких месяцев публикует фотографии завтраков сопровождая их хештегом #рубрикамоизавтраки.

Однако не все подписчики остались впечатлены снимками Рудковской. Один из пользователей Instagram поинтересовался в комментариях: «Это пир во время чумы?». Вскоре комментарий набрал множество лайков и поднялся в топ.

«Вы слышали звон, да не знаете где он! Почитайте что означает выражение «пир по время чумы»! Это завтрак мой, дружочек, если у Вас чума, у меня точно ее нет! Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки», — ответила хейтеру Рудковская.

За знаменитость сразу вступилась армия подписчиков.

«Круто чужими «умными фразами» пытаться выделиться?», — спрашивает @ekaterina_marko. «Скорее чума это вы», — подвергла кибербуллингу автора комментария @tani_sabi. «Яна хоть каплю радости для глаз вносит в эту чуму», — отметила @lizazavet. «Яна достаточно посвятила времени коронавирусным постам. Так что имеет право сесть и вкусно покушать», — пишет @mama.kira8. «А что тут для пира? Только посуда. Так почему бы не кушать красиво? Мне кажется, это нормально», — прокомментировала @aline36386.

Ранее стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева, которая была среди гостей вечеринки, где присутствовал инфицированный коронавирусом Лев Лещенко, решила сдать анализы на заболевание и самоизолироваться.