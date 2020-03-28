Роспотребнадзор рекомендовал родителям не гулять с детьми из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Роспотребнадзор рекомендовал родителям не гулять с детьми в период распространения коронавирусной инфекции, больше времени уделить дезинфекции вещей и помещений и ограничить контакты с другими людьми.

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», — сообщили специалисты ведомства.

Гулять с детьми советуют на собственных площадках и приусадебных участках, леса и парки можно посещать при условии отсутствия контактов с другими людьми. Перед выходом на улицу специалисты советуют объяснить ребенку, что нельзя прикасаться к поручням, перилам, дверным ручкам, стенам, кнопкам лифта и другим посторонним предметам.

После возвращения домой рекомендуют обработать дезинфицирующим средством руки, снять одежду, помыть с мылом руки и другие открытые участки кожи, прополоскать рот и промыть нос.

Вспышка вызываемого вирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря минувшего года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта.

В России зафиксировано 1036 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 45 человек, трое инфицированных скончались. Вечером 21 марта в Москве скончалась женщина, которая ранее заразилась коронавирусом, сообщило RT. Она стала четвертой жертвой заболевания в России.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.